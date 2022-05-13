الآسيوي يمنح العراق حق استضافة مجموعة منتخب الشباب في التصفيات

شفق نيوز/ أكدَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مُشرف منتخب الشباب، محمد ناصر، موافقةَ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم على منحِ العراق حقَ استضافة مجموعته في تصفياتِ شباب آسيا المُقبلةِ بعد وصولِ كتابٍ رسمي بذلك.

وقالَ ناصر إن العراق تقدمَ بطلبٍ رسمي لاستضافةِ مجموعته في تصفياتِ آسيا المُقبلة للشبابِ إيماناً بقدراته التنظيميّة باستضافةِ جميع البطولات ببراعةٍ، ومنها تلك التصفيات.

وأضافَ أن مُحافظة البصرة ستستضيفُ المنتخباتَ التي قد تتراوحُ بين أربعةٍ إلى خمسةِ منتخبات، حيثُ ستحدد القرعةُ عدد المنتخبات في كلِ مجموعة.

واختتمَ عُضو الاتحاد، محمد ناصر، حديثه بالقول: إن الاتحاد الآسيوي حددَ الرابع والعشرين من هذا الشهر موعدًا لإجراءِ قرعةِ تصفيات شَباب آسيا.