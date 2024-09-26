"الآسيوي" يمنح اتحاد الكرة العراقي عضوية "المستوى الاحترافي"

شفق نيوز/ منح الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم AFC اتحادَ الكرة العراقيّ عضويةَ المُستوى الاحترافيّ بمُوجبِ اتفاقيةِ التدريب.

وقال رئيسُ اللجنة الفنيّة والتطوير / وكالةً وسام نجيب اصليوه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الاتحادَ الآسيويّ لكرةِ القدم منح الاتحادَ العراقيّ عضويةَ المُستوى الاحترافيّ بمُوجبِ اتفاقيةِ التدريبِ الآسيويّة، وهو إعلانٌ يمنح الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم الحقَّ بتنظيمِ الدورات التدريبيّة الآسيويّة PRO, A , B, C.

وأضاف أن اللجنةُ الفنيّة والتطوير - قسم تعليم وتطوير المدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، أوفت بجميعِ الشروطِ والمتطلبات الخاصة بمناهج الدوراتِ التدريبيّة، وكذلك بعمليةِ تَطويرِ المُدربين والمُحاضرين.