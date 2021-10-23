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الآسيوي يكلف حكمين عراقيين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-23T18:05:37+0000
الآسيوي يكلف حكمين عراقيين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية

شفق نيوز/ كلفَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم العراقيين (الدكتور علاء عبد القادر) والمحاضر الآسيوي (كاظم عودة) للإشرافِ على حكام تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، المؤهلة الى النهائيات الآسيوية التي تستضيفها أوزبكستان في عام 2022 . 

واسندَ الاتحادُ الآسيوي للدكتور عبد القادر مهمةَ الإشراف على حكام المجموعة الرابعةِ التي تضم منتخبات اوزبكستان والسعودية والكويت وبنغلادش، التي من المؤمل ان تستضيفها اوزبكستان للفترة من ( 24 الى 31 اكتوبر 2021 ) . 

وعلى سياقٍ متصلٍ، أسندَ الآسيوي مهمةً أخرى للمحاضر (كاظم عودة) للإشرافِ على حكام تصفياتِ المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إيران وطاجيكستان ولبنان والنيبال، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبه في الفترة من ( 24 الى 31 اكتوبر 2021 ) . 

يشارُ إلى أن الدكتور علاء عبد القادر وكاظم عودة سبقَ أن أسندت إليهما مهمة الإشراف على حكامِ مبارياتِ تصفيات كأس العالم المؤهلةِ الى مونديال قطر 2022 في الشهر الماضي في كوريا الجنوبية واليابان.

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