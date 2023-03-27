الآسيوي يكلف حكام عراقيين لقيادة مباراتين دوليتين وديتين غداً

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحادين الإيراني والبحريني طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراتين دوليتين وديتين تقامان في ايران والبحرين ضمن ايام "الفيفا دي".

وكلف الاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم الدولي العراقي بقيادة زيد ثامر حكم دولي ساحة و حسين فلاح حكم مساعد و كرار عبد الكريم حكم مساعد، يقودون مباراة المنتخب الايراني والمنتخب الكيني غداً الثلاثاء، ضمن أيام الفيفا.

بينما كلف الآسيوي طاقم التحكيم الدولي العراقي بقيادة يوسف سعيد حكم دولي ساحة وواثق مدلل حكم مساعد و امير داود حكم مساعد، يقودون مباراة المنتخب البحريني والمنتخب السوري غداً الثلاثاء، ضمن أيام الفيفا.