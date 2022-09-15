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الآسيوي يقيم مؤتمراً لمدربي المنتخبات الأولمبية: ناقش اربع تجارب كروية وتقنية VAR

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T11:05:29+0000
الآسيوي يقيم مؤتمراً لمدربي المنتخبات الأولمبية: ناقش اربع تجارب كروية وتقنية VAR

شفق نيوز/ أقامَ الاتحادُ الآسيويّ لكُرةِ القدم، اليوم الخميس، مؤتمراً لمدربي منتخبات تحت (23) عاماً عبر المنصة الإلكترونية Zoom.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "قد حضرَ المؤتمر بناءً على دعوةِ الاتحاد الآسيويّ كلٌ من المديرِ الفنيّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم جون ويتل ومُدير قسم تعليم وتطوير المدربين الدكتور وسام نجيب اصليوه ومدرب المنتخبِ الأولمبي تحت (23) عاماً راضي شنيشل".

واضاف انه "تمت في المؤتمرِ مناقشةُ وتحليل طرق وأنظمة وخطوط اللعب، وكذلك الأساليب المُختلفة ومراكز اللاعبين وأهميتها، وتمّ استعراضُ بعض من الأرقامِ الإحصائيّة لعددِ الأهداف المُسجلة، ومن أي المناطق، وكذلك الكرات وحالات اللعب المختلفة كالكراتِ الثابتة والحيازة على الكُرة، ومدى أهمية مركز حارس المرمى في الفريق، وتمت أيضاً مناقشةُ أهمية تقنية VAR التي ساعدت الحكامَ بشكلٍ كبيرٍ على حسمِ الكثير من الحالاتِ".

وتابع البيان؛ أن المؤتمر تطرق إلى أهميةِ المدربِ وفريق العمل المُساعد، وما لهم من أساليب في تطويرِ فرقهم، وتم عرضُ التجارب الأستراليّة والكوريّة والأوزبكيّة والسعوديّة لأنهم يمثلون رؤساءَ المجاميع الأربع، وكذلك تمّ استعراض تجارب مدربي الفرقِ أعلاه مع فرقهم.

واختتمَ المؤتمر بعد العرضِ والمناقشة بأبرز المقرراتِ، وهي تكوينُ اللاعبين الشَباب وإيصالهم إلى المُستوياتِ العُليا من خلال وضعِ برامج تخدمُ وتطور هؤلاء اللاعبين وبإمكانياتٍ عاليةٍ للوصولِ إلى أفضل النتائج وفقا للبيان.

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