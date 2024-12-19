الآسيوي يغرم نادي الشرطة العراقي على خلفية لقائه النصر السعودي

شفق نيوز/ قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم نادي الشرطة مبلغ 3 الأف دولار على خلفية مباراة الشرطة والنصر السعودي في بطولة الاندية الابطال للنخبة التي جرت في بغداد .

وجاء قرار التغريم بسبب دخول شخص لا يحمل صفة رسمية إلى غرفة الملابس خلال مواجهة الفريق أمام النصر ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان فريق الشرطة العراقي قد نجح في اقتناص التعادل 1-1 من ضيفه النصر السعودي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم يوم الاثنين الموافق 16 أيلول 2024.

وكان النصر السعودي قد افتقد هدافه كريستيانو رونالدو الغائب بداعي المرض، وتعرض الجمهور العراقي للاحباط بعد معرفته بعدم حضوره الى العراق .