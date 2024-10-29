الآسيوي يعيّن طاقم تحكيم إماراتي لمباراة العراق وعُمان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم عمر محمد العلي لإدارة مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره منتخب سلطنة عُمان، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتألف الطاقم من عمر محمد العلي حكماً للساحة، بمساعدة محمد الحمادي كمساعد أول، وجاسم العلي كمساعد ثانٍ، وسلطان الحمادي حكماً رابعاً. ويشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) محمد عبيد كحكم VAR أول، وصقر حمدان كحكم VAR ثاني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب قابوس الدولي في العاصمة العُمانية مسقط يوم 19 تشرين الثاني المقبل.