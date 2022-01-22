الآسيوي يعين حكماً عراقياً للدوري المالديفي لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، عن تعيين الاتحاد الآسيوي لكرة السلة حكماً عراقياً للدوري المالديفي.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوة وجهت لحكمنا الدولي محمد حسن شعلان لتحكيم الدوري المالديفي الممتاز لكرة السلة وبطولة الكأس المالديفي للفترة من 16 من شهر شباط ولغاية الثالث من شهر اذار المقبلين".

واضاف العميدي ان "هذه الدعوة تأتي في ضوء ثقة الاتحاد الاسيوي بكودرنا التحكيمية والمستوى الذي يقدموه حكامنا في كافة الانشطة الخارجية".

من جانب آخر يلتقي يوم غد الاحد فريق الشرطة مع فريق دجلة الجامعة لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة في تمام الساعة الثالثة ظهراً و يسبقها لقاء الدوري المصاحب الساعه الواحدة ظهراً.

كما سيلتقي فريق الكهرباء مع فريق السماوة بعد غد الاثنين في تمام الساعه الرابعة عصراً و يسبقها الدوري المصاحب عند الساعه الثانية ظهراً.