الآسيوي يعلن مواعيد مباريات منتخب العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في نهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل في تايلند.

وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيلاقي نظيره السعودي يوم الأربعاء 17 نيسان/ أبريل الجاري في قاعة بانكوك إرينا عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.

ويواجه منتخب أوزبكستان في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري في نفس الوقت والقاعة.

ويلاقي المنتخب الأسترالي يوم الأحد 21 من الشهر الجاري في الساعة الخامسة عصراً على قاعة هوامارك.

وتقام بطولة نهائيات كأس آسيا في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 17 ولغاية 26 نيسان/ أبريل الجاري.