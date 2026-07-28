الآسيوي يعلن مباريات شباب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن جدول مواعيد مباريات منتخب شباب العراق، في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً.

ويلعب منتخب شباب العراق لكرة القدم (تحت 20 عاماً) في المجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، التي تقام مبارياتها في تايلاند خلال الفترة من 25 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر 2026.

ويواجه المنتخب العراقي في أولى مبارياته في التصفيات، المنتخب التركمانستاني يوم 31 آب/أغسطس المقبل على ملعب تشومبوري.

‏بينما يلاقي في المباراة الثانية المنتخب الإماراتي يوم الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل على ملعب تشومبوري.

‏ويلاقي المنتخب في مباراته الأخيرة، المنتخب التايلاندي يوم السادس من أيلول/سبتمبر المقبل على الملعب ذاته.