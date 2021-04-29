الآسيوي يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، مواعيد واماكن وتوقيتات مباريات التصفيات المزدوجة للمجاميع المتنافسة والتي سيلعب منتخب العراق لكرة القدم فيها ضمن المجموعة الثالثة في البحرين، والتي تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

إذ يلاقي منتخب العراق، منتخب كمبوديا في السابع من حزيران المقبل على ملعب نادي المحرق بتمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.

واللقاء الثاني للمنتخب العراقي أمام هونغ كونغ في الحادي عشر من حزيران المقبل على ملعب المحرق في الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما اللقاء الثالث سيجمع منتخبنا امام ايران في الخامس عشر من شهر حزيران على ملعب خليفة الدولي بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً.