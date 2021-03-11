الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن مستضيفي مباريات دوري ابطال اسيا.

وتم تحديد مدينة جدة السعودية لاستضافة مجموعة الشرطة وهي المجموعة الأولى التي تضم، الهلال السعودي، شباب الأهلي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكي، والفائز من ملحق الغرافة وإجمك، إلى جانب لقاءات المجموعة الثالثة وتضم: الشرطة العراقي، الدحيل القطري، الأهلي السعودي، الاستقلال الإيراني.

وبالنسبة لنادي الزوراء في حال تأهل من لقائه مع الوحدة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي، سيلعب في الهند، في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني الذي يشارك لأول مرة في البطولة.

وفي حال تأهل القوة الجوية سيلعب في الإمارات في المجموعة الثانية، مع فرق تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي، وينضم إليهم الفريق الفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي المقررة في السابع من نيسان المقبل، ضمن الملحق الآسيوي.