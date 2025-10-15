الآسيوي يطلب تحديد ملاعب وتوقيتات مواجهة العراق والإمارات

شفق نيوز- بغداد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تلقيه مخاطبة رسمية من الاتحاد الآسيوي تتعلق بتحديد الملعب الذي سيستضيف مباراة الملحق بين منتخب العراق ونظيره الإماراتي.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الآسيوي طلب من الاتحادين العراقي والإماراتي تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباراتان".

وأضاف أن "الاتحاد الآسيوي طلب أيضاً تحديد توقيت انطلاق المباراتين بما ينسجم مع التوقيتات الآسيوية"، مبيناً أن "مباراة الذهاب ستقام في الإمارات بتاريخ 13 من الشهر المقبل، في حين ستكون مباراة الإياب في العراق بتاريخ 18 من الشهر ذاته وذلك ضمن التصفيات المؤهلة للملحق العالمي".

وكان المنتخب العراقي قد أخفق في حسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد تعادله بدون أهداف أمام منتخب السعودية الذي ضمن التأهل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.