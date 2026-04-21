الآسيوي يضم الحكم العراقي أكرم مهدي إلى حكام النخبة

شفق نيوز- بغداد

أكمل الحكم الدولي العراقي أكرم مهدي صالح، اليوم الثلاثاء، بنجاح اختبارات حكام النخبة القارية الخاصة بلجنة كرة الصالات والشاطئية، والمؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة سانيا الصينية يوم 23 من الشهر الحالي.

وشارك مهدي في الاختبارات إلى جانب 15 حكماً من مختلف دول القارة، حيث خضع لتقييمات نظرية وعملية لقياس مستوى المهارة والخبرة في إدارة المباريات وفق المعايير المعتمدة.

ويؤهله اجتياز جميع مراحل الاختبارات للمشاركة رسمياً في الحدث الرياضي الآسيوي المقبل، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقدراته التحكيمية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة للتحكيم العراقي، ويعزز حضور الكفاءات العراقية على الساحة الآسيوية والدولية.