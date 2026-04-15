الآسيوي يصنف منتخب العراق بالمستوى الثاني في كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تصنيف مستويات منتخبات قرعة كأس آسيا 2027، حيث جاء المنتخب العراقي في المستوى الثاني.

ووفقاً لتصنيف بحسب الاتحاد الآسيوي الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد جاء ترتبت المستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: السعودية، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران، اليابان، أوزبكستان.

المستوى الثاني: قطر، العراق، الإمارات، الأردن، عمان، سوريا.

المستوى الثالث: البحرين، الصين، فلسطين، قيرغيزستان، تايلاند، طاجكستان.

المستوى الرابع: فيتنام، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، كوريا الشمالية، لبنان أو اليمن.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت المقبل 9 أيار/ مايو الجاري موعداً لإجراء قرعة كأس آسيا 2027، في منطقة الطريف بمدينة الدرعية في السعودية، بمشاركة المنتخب العراقي.