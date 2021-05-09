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الآسيوي يسند مهمة لحكم عراقي ويحدد مواعيد مباريات منتخب الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-09T21:15:26+0000
الآسيوي يسند مهمة لحكم عراقي ويحدد مواعيد مباريات منتخب الصالات

شفق نيوز/ أسند الاتحاد الآسيوي مهمة تحكيمية للحكم الدولي المساعد أحمد صباح لقيادة مباريات تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي للأندية التي ستقام في الأردن من الحادي والعشرين لغاية الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري.

ونالَ الحكم الدولي المساعد أحمد صباح قاسم الشارة الدولية عام 2019، وسبق أن أسندت له ثلاث مهام تحكيمية على المستوى الآسيوي.

وعلى صعيد اخر أعلنَ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات الملحق الآسيوي لكرة الصالات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2021 في ليتوانيا.

وقررَ الآسيوي إقامة مباراة المنتخب للصالات أمام منتخب تايلند ذهاباً في العشرين من الشهر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وستقام على صالة خورفكان بمدينة الشارقة الإماراتية، بينما سيخوضُ المنتخب العراقي مباراة الإياب في الخامس والعشرين من الشهر نفسه على القاعة المذكورة نفسها في الإمارات بتمام الساعة الثالثة ظهراً.

يشارُ إلى أن المنتخب العراقي للصالات قد اختتمَ معسكره الداخلي في محافظة النجف والذي انطلق يوم السبت الماضي في إطار برنامجه التحضيري لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، وسيدخل في معسكر مغلقٍ في دولة الامارات قبل مباراتي الملحق بأسبوع.

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