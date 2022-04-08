الآسيوي يسمي طاقماً أوزبكياً للقاء القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

شفق نيوز / سمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقم تحكيم أوزبكي لقيادة مباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.

وسيكون الأوزبكي الجيز تاتاشيف حكماً أولاً، يساعده كل من مواطنيه تسابينكو اندري حكم مساعداً أول، وجنيولين تيمور حكم مساعداً ثانٍ، والاوزبكي اسموف عزيز حكماً رابعاً، ومقيّم الحكام كولباكوف فيكتور لإدارة المباراة التي ستقام في تمام الساعة (11:15) مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي في السعودية.

وكان فريق القوة الجوية قد وصل إلى مدينة الرياض يوم الجمعة الماضي حيث أقام معسكرا قصيراً قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم إلى جانب فريق القوة الجوية كل من الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.