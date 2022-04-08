سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الآسيوي يسمي طاقماً أوزبكياً للقاء القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-08T13:53:32+0000
الآسيوي يسمي طاقماً أوزبكياً للقاء القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

شفق نيوز / سمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقم تحكيم أوزبكي لقيادة مباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.

وسيكون الأوزبكي الجيز تاتاشيف حكماً أولاً، يساعده كل من مواطنيه تسابينكو اندري حكم مساعداً أول، وجنيولين تيمور حكم مساعداً ثانٍ، والاوزبكي اسموف عزيز حكماً رابعاً، ومقيّم الحكام كولباكوف فيكتور لإدارة المباراة التي ستقام في تمام الساعة (11:15) مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي في السعودية.

وكان فريق القوة الجوية قد وصل إلى مدينة الرياض يوم الجمعة الماضي حيث أقام معسكرا قصيراً قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم إلى جانب فريق القوة الجوية كل من الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

related

الامارات تضيّف مجموعة القوة الجوية في أبطال آسيا

Date: 2021-03-09 20:51:14
الامارات تضيّف مجموعة القوة الجوية في أبطال آسيا

صالات النساء.. قمة الزوراء والجوية تنتهي بالتعادل (صور)

Date: 2021-02-05 19:23:33
صالات النساء.. قمة الزوراء والجوية تنتهي بالتعادل (صور)

التونسي يكشف إصابات لاعبي المنتخب العراقي والقوة الجوية

Date: 2021-10-20 06:47:30
التونسي يكشف إصابات لاعبي المنتخب العراقي والقوة الجوية

رسميا.. علاء عباس ينضم إلى الصقور

Date: 2021-08-24 19:57:50
رسميا.. علاء عباس ينضم إلى الصقور

اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

Date: 2019-06-06 16:53:46
اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

القضاء يفسخ عقد شركة "الأضواء" مع نادي القوة الجوية

Date: 2022-01-13 18:07:36
القضاء يفسخ عقد شركة "الأضواء" مع نادي القوة الجوية

الهلال يتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ الكوري

Date: 2021-11-23 18:17:55
الهلال يتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ الكوري

اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين

Date: 2021-04-17 07:28:26
اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين