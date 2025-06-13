الآسيوي يزيح الستار عن جدول مباريات العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن جدول مباريات
تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر إقامتها في كمبوديا مطلع شهر
أيلول/سبتمبر المقبل.
وسيفتتح منتخب العراق الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان
يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا، وفقاً للاتحاد.
وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم 6 أيلول،
أيضاً في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً.
ويختتم منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كمبوديا،
مستضيف المجموعة، يوم 9 أيلول في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً.
وتقام جميع المباريات على ملعب المجمع الرياضي "لي بنو بنه" في
العاصمة الكمبودية.