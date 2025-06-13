الآسيوي يزيح الستار عن جدول مباريات العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن جدول مباريات تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر إقامتها في كمبوديا مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيفتتح منتخب العراق الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا، وفقاً للاتحاد.

وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم 6 أيلول، أيضاً في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كمبوديا، مستضيف المجموعة، يوم 9 أيلول في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً.

وتقام جميع المباريات على ملعب المجمع الرياضي "لي بنو بنه" في العاصمة الكمبودية.