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الآسيوي يحدد موعد مباراتي منتخب العراق السلوي في تصفيات كاس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-07T08:02:25+0000
الآسيوي يحدد موعد مباراتي منتخب العراق السلوي في تصفيات كاس العالم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة السلة عن مواعيد مباراتي المنتخب العراقي الوطني لكرة السلة ضمن تصفيات كأس آسيا النافذة الثالثة تقام بنظام التجمع في مملكة البحرين.

وقال خالد نجم أمين سر اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب العراقي سيخوض مباراتين في قاعة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة خلال شهر شباط الحالي.

وأوضح نجم؛ أن اللقاء الاول سيكون أمام منتخب الهند في العشرين من شباط الحالي بالقاعة المذكورة عند الساعة الرابعة عصرا، بينما اللقاء الثاني سيكون أمام منتخب البلد المضيف البحرين بعد يومين 22 من الشهر ذاته وفي ذات القاعة في الساعة الثامنة مساءً .

واكد بان المنتخب العراقي الوطني يواصل تدريباته اليومية في قاعة الشعب المغلقة ببغداد استعدادا لخوض اللقائين المرتقبين.

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