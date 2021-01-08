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الآسيوي لكرة القدم يوافق على قبول العراق في دورتي A وپرو نهاية عام 2021

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-08T13:45:41+0000
الآسيوي لكرة القدم يوافق على قبول العراق في دورتي A وپرو نهاية عام 2021

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، بموافقة الاتحاد الآسيوي؛ على قبول العراق ضمن دورات (A) الاسيوية.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان مدير إدارة التعليم والتطوير في الاتحاد الآسيوي، أكد قبول طلب العراق بالانضمام لدورات A الاسيوية.

وأضاف كامل، ان الاتحاد الآسيوي اشترط "إرسال لجنة تقييم من قبل الاتحاد الآسيوي للوقوف على متطلبات وضوابط وعمل الدورات التدريبية"، مشيرا إلى حصول "الموافقة المبدئية على إقامة ثلاث دورات تدريبية فئة پرو في العراق بنهاية عام 2021 ، خاصة بعد التقييم النهائي للدورات التدريبية الاسيوية".

وبين كامل، ان "مدير التطوير الآسيوي عبر عن اعجابه الشديد بما يحصل من إنجازات على مستوى إعداد وتنظيم المشاريع في العراق، والية التطور الحاصلة"، مؤكدا دعم الاتحاد الاسيوي اللامحدود للعراق باعتباره أحد الركائز الاساسية في عضوية الاتحاد الاسيوي.

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