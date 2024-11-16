الآسيوي السلة يختار لاعبا عراقيا كأفضل مدافع في القارة

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة السلة نجم المنتخب الوطني العراقي ايهاب حسن ضمن أفضل المدافعين ضمن النافذة الاولى للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الاسيوي يختار لاعب منتخبنا الوطني ايهاب حسن كأفضل مدافع"، مبينا أن "اختيار لاعبنا جاء في ضوء معدل الصد بواقع 2.5 خلال مبارياته التي خاضها مع المنتخب العراقي".

وبين ان منتخب العراق سيخوض مباراة الذهاب ضمن منافسات النافلة الثانية للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في الاردن يوم 22 تشرين الثاني الحالي، ومباراة الاياب امام منتخب السعودية في جدة يوم 25 من ذات الشهر.