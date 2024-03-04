الأسود تلاقي الكناغر في غرب آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز/ جرت في مدينة الإحساء بالسعودية قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما للمدة من 20-26 من اذار الحالي.

ووقع المنتخب العراقي للشباب الذي سيحل محل الاولمبي العراقي والذي اعتذر عن المشاركة في البطولة في المجموعة الرابعة الى جانب منتخب استراليا .

وتشارك في البطولة منتخبات السعودية والأردن والعراق والإمارات، إلى جانب منتخبات تمت دعوتها للمشاركة في البطولة بصفة ضيوف وهي مصر واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند .

وتضم كل مجموعة فريقان يتباريان ليتأهل الفائز للمربع الذهبي، لتقام بعدها مواجهتان ضمن المربع ، يتأهل الفائزان للمباراة النهائية ويلتقي الخاسرين في مباراة تحديد الثالث والرابع ، بينما تقام مواجهات آخر للخاسرين لتحديد المراكز المتبقية .