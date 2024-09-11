الأسود تعود إلى بغداد.. واللقاء المقبل في البصرة

شفق نيوز/ أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، بأن وفد المنتخب الوطني العراقي (أسود الرافدين) غادر الكويت فجراً ووصل إلى بغداد صباح اليوم الأربعاء.

وقال بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين الذين ينشطون في الدوري العراقي عادوا إلى بغداد، بينما توجه اللاعبون المحترفون إلى أنديتهم التي يلعبون فيها.

وأضاف أن المنتخب سيتجمع مرة أخرى في البصرة استعداداً للقاء منتخب فلسطين في العاشر من تشرين الأول المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وأكد بحر العلوم أن جميع أفراد الوفد بصحة جيدة ولا توجد أي إصابات بين اللاعبين، وأن الفريق سيكون جاهزاً بالكامل للمواجهة المقبلة ضد فلسطين.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمس الثلاثاء مع مضيفه الكويتي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.