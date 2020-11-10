الأسود تبدأ تدريباتها في دبي.. وعلي عدنان يلتحق بزملائه

شفق نيوز/ خاضَ المنتخب الوطني العراق لكرة القدم أولى وحداته التدريبية، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دبي، وذلك تحضيراً لمواجهتي الأردن وأوزبكستان ودياً في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف مطلع العام المقبل.

وكانتْ بعثة المنتخب قد وصلت يوم أمس الاثنين إلى دبي بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية، واتخذت من فندق إنتر كونتيننتال مقراً لها.

وشهدتْ الحصة التدريبية الأولى مشاركة جميع اللاعبين المدعوين بقائمة المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، بمن فيهم اللاعبان بشار رسن، محترف برسبوليس الإيراني، وهمام طارق، محترف الإسماعيلي المصري، اللذان وصلا إلى مقر بعثة المنتخب صباح اليوم، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وغاب عن الوحدة التدريبية الأولى اللاعب علي عدنان، محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، بعد وصوله في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دبي.

وتضمُ قائمة المنتخب لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين كل من، جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، فضلا عن اللاعبين: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وعلي عدنان وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن وإبراهيم بايش وهمام طارق ومحمد رضا ومازن فياض وأيمن حسين ومهند علي.

وسيغيبُ أربعة لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة، لإصابتهما بفيروس كورونا.