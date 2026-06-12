الأسطورة البرازيلي رونالدو: إسبانيا وفرنسا الأوفر حظاً للتتويج بمونديال 2026

شفق نيوز - متابعة

رشح أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو، المعروف بلقب "الظاهرة" منتخبي إسبانيا وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، مؤكداً أنهما يتقدمان على بقية المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية، الفائز بكأس العالم مرتين مع المنتخب البرازيلي، أن المنتخبين الإسباني والفرنسي يقدمان مستويات مميزة على الساحة الدولية، مضيفاً ، أن إسبانيا وفرنسا هما المرشحان الأبرز بالنسبة لي، فهما يتفوقان حالياً على بقية المنتخبات التي تبقى دائماً ضمن دائرة المنافسة.

وجاءت تصريحات "الظاهرة" خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك، حيث تابع مراسم الافتتاح من داخل الملعب إلى جانب عدد من نجوم وأبطال العالم السابقين الذين دعاهم الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في الاحتفالات.

ويُعد رونالدو أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ، إذ احتفظ لسنوات بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 15 هدفاً، قبل أن يحطم الألماني ميروسلاف كلوزه هذا الرقم خلال مونديال 2014 في البرازيل.

وتُوج رونالدو بلقب كأس العالم مع البرازيل في نسختي 1994 و2002، كما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في نسخة 1998، لكنه اكتفى حينها بالمركز الثاني.