الأسرع في الموسم الحالي.. نادي القاسم يفسخ عقد مدربه وميض منير

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي القاسم الرياضي، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق رسمي يقضي بفسخ عقد مدرب فريقها الكروي وميض منير ومساعديه الكابتن شاكر محمود، والكابتن حسين كمال، وذلك بالتراضي بين الطرفين، وهو أسرع فسخ لعقد خلال الموسم الحالي لدوري نجوم العراق.

وأعربت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن شكرها وامتنانها للجهاز الفني على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية، لاسيما في إعداد الفريق وتحضيره للمشاركة في دوري نجوم العراق، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في محطاتهم التدريبية المقبلة.

وثمّنت إدارة النادي الدور الإيجابي والجهود المبذولة من قبل الكابتن أحمد خضير، والذي أسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الوصول إلى هذا الاتفاق بروح من التعاون والاحترافية.

وكان مدرب فريق القاسم لكرة القدم وميض منير، قدم استقالته من تدريب الفريق بعد تعرضه إلى خسارة ثقيلة أمام ضيفه فريق النفط 0–3 في الجولة الأولى من مسابقة دوري نجوم العراق للموسم الحالي دون ذكر الأسباب.

لكنه عاد بعد أن تم إقناعه من قبل الإدارة لقيادة الفريق في الجولة الثانية ليتعرض القاسم لخسارة ثانية أمام الكرخ بنتيجة 2-1.