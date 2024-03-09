الأسبوع المقبل.. مباراة مؤجلة بين النجف والكهرباء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حددت لجنة مسابقات نجوم العراق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد من الأسبوع المقبل موعدا لمباراة مؤجلة من دوري النجوم.

وقال الامين المالي لنادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز، ان النادي تلقى اشعارا من اتحاد الكرة بشأن مباراة مؤجلة تجمع فريقه الكروي النجف مع الكهرباء .

واضاف، ان المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الحالي، على ملعب النجف الدولي.

واشار الى ان المباراة أجلت من منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق حينما كان الكهرباء يتواصل في مشاركته في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي .

ويحتل النجف في ترتيب فرق دوري نجوم العراق المركز 12 برصيد 23 نقطة، وبنفس الرصيد يحتل الكهرباء المركز 11 بفارق الأهداف عن النجف .