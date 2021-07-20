الأسبوع المقبل.. الإعلان عن قائمة الأولمبي للمعسكر الداخلي

شفق نيوز/ أفاد المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، جليل صالح، يوم الثلاثاء، بأن بداية الاسبوع المقبل سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الاولمبي الأولية للمعسكر الداخلي الذي من المؤمل أن يقام في محافظة كربلاء تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وقالَ صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب التشيكي، ميروسلاف سوكوب، سيصل إلى العراق خلال الايام المقبلة مع الملاك التدريبي المساعد، وذلك للبدء بمهمته مع المنتخب الاولمبي في التجمع الداخلي الذي يضم قائمة أولية من لاعبي الدوري العراقي الممتاز.

وأضاف بالقول، "لا صحة للقائمة الأولية المتداولة في وسائل الإعلام"، مبينا أن "المدرب لديه قائمة أولية ونحن على إطلاع تام عليها، لكون المدرب لديه تواصل مستمر معنا ومع مهدي كريم، المشرف العام للمنتخب الاولمبي".

وأشارَ صالح الى أن "الهيئة التطبيعية وافقت على مشاركة منتخبنا الاولمبي في بطولة غرب آسيا في السعودية والتي ستقام للفترة (3-12) من شهر تشرين الاول المقبل، والتي ستسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في اوزبكستان العام المقبل".

يذكرُ أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23، قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وافغانستان والمالديف، في المجموعة التي ستقام مبارياتها في البحرين للفترة من السابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين من تشرين الاول المقبل.