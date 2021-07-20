سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأسبوع المقبل.. الإعلان عن قائمة الأولمبي للمعسكر الداخلي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-20T17:11:59+0000
الأسبوع المقبل.. الإعلان عن قائمة الأولمبي للمعسكر الداخلي

شفق نيوز/ أفاد المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، جليل صالح، يوم الثلاثاء، بأن بداية الاسبوع المقبل سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الاولمبي الأولية للمعسكر الداخلي الذي من المؤمل أن يقام في محافظة كربلاء تحضيراً للاستحقاقات المقبلة. 

وقالَ صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب التشيكي، ميروسلاف سوكوب، سيصل إلى العراق خلال الايام المقبلة مع الملاك التدريبي المساعد، وذلك للبدء بمهمته مع المنتخب الاولمبي في التجمع الداخلي الذي يضم قائمة أولية من لاعبي الدوري العراقي الممتاز. 

وأضاف بالقول، "لا صحة للقائمة الأولية المتداولة في وسائل الإعلام"، مبينا أن "المدرب لديه قائمة أولية ونحن على إطلاع تام عليها، لكون المدرب لديه تواصل مستمر معنا ومع مهدي كريم، المشرف العام للمنتخب الاولمبي".

وأشارَ صالح الى أن "الهيئة التطبيعية وافقت على مشاركة منتخبنا الاولمبي في بطولة غرب آسيا في السعودية والتي ستقام للفترة (3-12) من شهر تشرين الاول المقبل، والتي ستسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في اوزبكستان العام المقبل".

يذكرُ أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23، قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وافغانستان والمالديف، في المجموعة التي ستقام مبارياتها في البحرين للفترة من السابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين من تشرين الاول المقبل.

related

إعلان مواعيد مباريات الاولمبي العراقي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

Date: 2021-07-09 20:59:42
إعلان مواعيد مباريات الاولمبي العراقي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

Date: 2021-05-28 18:52:53
دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

الكشف عن أسباب غياب أبرز لاعبي العراق عن ودية أوزبكستان

Date: 2021-03-18 20:51:03
الكشف عن أسباب غياب أبرز لاعبي العراق عن ودية أوزبكستان

أربيل.. بيستون أكرم يفوز برئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم

Date: 2021-07-07 08:28:30
أربيل.. بيستون أكرم يفوز برئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم

لاعب عراقي لكرة القدم ضمن كبار آسيا

Date: 2020-11-15 10:27:16
لاعب عراقي لكرة القدم ضمن كبار آسيا

بهدفي صلاح وأرنولد.. ليفربول يحقق فوزا قاتلا قبل موقعة الريال

Date: 2021-04-10 17:32:34
بهدفي صلاح وأرنولد.. ليفربول يحقق فوزا قاتلا قبل موقعة الريال

الصناعة يتوج بطلاً لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2021-07-16 16:10:43
الصناعة يتوج بطلاً لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

الدوري الممتاز.. هذه نتائج 4 مباريات بالجولة العاشرة

Date: 2020-12-23 13:48:20
الدوري الممتاز.. هذه نتائج 4 مباريات بالجولة العاشرة