الأسبوع المقبل.. المنتخب العراقي يجتمع في السعودية بمعسكر تدريبي مغلق

شفق نيوز- بغداد

افاد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، سلام المناصير، يوم الخميس، بأن المدرب غراهام أرنولد قرر أن يكون تجمع المنتخب في السعودية بشكل مباشر، وإقامة معسكر تدريبي مغلق للاعبين.

وقال المناصير لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيتجمع في السعودية يوم السادس من الشهر الجاري استعداداً لخوض مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، يومي 11 و13 من الشهر الجاري".

وبين أن "سبب تحديد هذا الموعد يعود إلى أن نحو نصف لاعبي المنتخب محترفون في أندية خارجية ولا يسمح لهم بالالتحاق بالمنتخب إلا قبل المدة المحددة من المباريات الرسمية وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي".

وأكد أن "وفد المنتخب من اللاعبين المحليين والمحترفين سيتوجهون إلى السعودية في السادس من هذا الشهر حيث سيقوم المدرب بإجراء تدريبات مكثفة دون خوض أي مباريات ودية لأن هذه الأيام القليلة مهمة للغاية وتتطلب تركيزاً كاملاً من اللاعبين".

وأشار المناصير إلى أن "أرنولد قرر عزل المنتخب عن أي مؤثرات خارجية حيث ستكون التدريبات مغلقة بالكامل أمام وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد في التأهل إلى كأس العالم".

يذكر أن المنتخب العراقي سيخوض مباراته الأولى في الملحق أمام إندونيسيا يوم الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في حين ستكون المواجهة الثانية أمام المنتخب السعودي صاحب الأرض في الرابع عشر من الشهر نفسه.