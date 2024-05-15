الإسباني كاساس يفاجئ العراق بمفاوضاته مع كوريا الجنوبية فما موقف درجال؟

شفق نيوز/ كشف مصدر في اتحاد كرة القدم العراقي يوم الخميس، أن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب الوطني تلقى عرضاً لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، لافتاً إلى أن المدرب الإسباني يدرس العرض بشكل "جدي" ولا يمانع من قبول قيادة "الشمشون الكوري".

وهذا القرار من شأنه أن يبعثر أوراق المنتخب العراقي، لاسيما أنه تأهل إلى المرحلة الثالثة المفصلية من تصفيات كأس العالم، حيث يعول العراقيون التأهل إلى المونديال مع زيادة عديد مقاعد آسيا إلى ثمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن كاساس بين أربعة مرشحين لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، وأن المدرب الإسباني أعطى موافقة للمضي قدماً بالمفاوضات.

وبشأن عقد المدرب الإسباني مع الاتحاد العراقي، قال المصدر إن عقد كاساس ينتهي يوم الرابع من شهر تشرين الثاني من كل عام ويحق له ترك المنتخب العراقي بعد هذا التاريخ دون قيد أو شرط.

واوضح ان الاتحاد الكوري يرغب بالتعاقد مع كاساس في شهر حزيران المقبل، أي شراء عقده قبل نهايته.

وتابع ان رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال اجتمع مع كاساس بعد ان فاتحه الأخير بالعرض ونيته بقبوله في حال مضت المفاوضات قدماً، لكن درجال أبدى تمسك الاتحاد بخدمات الاسباني والاستمرار بقيادة المنتخب العراقي في التصفيات النهائية لكأس العالم.

وكان الاتحاد العراقي تعاقد مع الإسباني كاساس في تشرين الثاني 2022 لقيادة أسود الرافدين، حيث حقق الاسباني لقب بطولة كاس الخليج في البصرة وبطولة كاس تايلاند.

وعمل كاساس مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس انريكي بين عامي 2018 و2022، ومديراً إدارياً لفرق الشباب في نادي قادش.