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الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-25T06:02:16+0000
الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

شفق نيوز/ اختار المدرب الاسباني اندريس كاراسكو قائمة المنتخب الكويتي الشقيق بكرة القدم لملاقاة المنتخب العراقي وديا يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 27 من كانون الثاني الجاري في مدينة البصرة.

وضمت القائمة كلا من سليمان عبدالغفور ومحمد العازمي وعبدالعزيز بن ناجي وناصر فالح وبندر السلامة وحسين كنكوني وفهد حمود وعبدالله عمار وعبدالعزيز وادي ومبارك الفنيني وسعود القناعي، وعلي عتيق وخالد شامان وفواز العتيبي واحمد الزنكي وفهد الهاجري وحمد القلاف ومهدي دشتي وبدر المطوع وعيدالرشيدي ويوسف الرشيدي وشبيب الخالدي وفيصل عجب.

وتغادر اليوم الاثنين بعثة المنتخب الكويتي الشقيق بكرة القدم برًا عن طريق منفذ صفوان إلى محافظة البصرة استعدادًا لخوضِ المباراة الودية الدولية أمام منتخبنا الوطني يوم الأربعاء المقبل في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا ٢٠٢٣ بالصين، ويقودها طاقم تحكيم قطري بقيادة سلمان الفلاحي.

ويرأس بعثة المنتخب الكويتي رئيس إتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وسيتجمع الوفد في اتحاد الكرة الكويتي صباح اليوم، ويسبق ذلك إجراء تدريب صباحي بقيادة المدرب الإسباني اندريس كاراسكو، ومن ثمَ السفر إلى البصرة على أن يخلد اللاعبون وعددهم (23) لاعبًا للراحة عُقب الوصول، وإجراء تدريب فقط يوم الثلاثاء على ملعب البصرة الدولي في الساعة السادسة مساءً.

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