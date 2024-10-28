الإسباني رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية

شفق نيوز/ توج الإسباني رودري هيرنانديز، نجم وسط مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الحفل الذي أقيم الإثنين، في العاصمة الفرنسية بباريس.

وقاد رودري منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي حل في المرتبة الثانية.

المجلة الفرنسية الشهيرة أعلنت ايضاً عن الفائزين بجوائز أفضل نادي وأفضل مدرب في فئتي الرجال والنساء، وهداف العام في أوروبا، وأفضل حارس مرمى، و"الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم.

وكان الجوهرة الإسبانية لامين يمال، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قد توّج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم 2024؛ كأصغر من يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.

كما توّج نادي برشلونة الإسباني، كأفضل فريق في فئة السيدات لعام 2024؛ بعد الإنجازات التاريخية التي حققها في الموسم الرياضي الماضي.

فريق برشلونة للسيدات توّج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإسباني، كأس الملكة وأبطال أوروبا"، في الموسم الماضي 2023-2024.

كما توّج نادي ريال مدريد الإسباني، كأفضل فريق في فئة الرجال لعام 2024؛ بعد الإنجازات التاريخية التي حققها في الموسم الرياضي الماضي.

فريق ريال مدريد للرجال توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، إلى جانب حصوله على الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، للموسم الرياضي 2023-2024.

وتوّج الثنائي الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في أوروبا، خلال الموسم الرياضي الماضي.

وتوّج إيميليانو مارتينيز، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم 2024.

مارتينيز كتب التاريخ، كأول حارس مرمى يحقق الجائزة "مرتين"؛ حيث توّج بها في العام الماضي أيضًا؛ متفوقًا على البرازيلي إيدرسون "مانشستر سيتي الإنجليزي"، والمغربي ياسين بونو "الهلال السعودي".

تتويج مارتينيز بجائزة "ياشين" 2024؛ جاءت بعد قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، بالإضافة إلى إعادة أستون فيلا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتوّجت الإنجليزية إيما هايز، بجائزة أفضل مدرب/ مدربه لفئة السيدات 2024، على هامش حفل "الكرة الذهبية"، في العاصمة الفرنسية باريس.

هايز حصلت على الجائزة؛ بعد أن قادت منتخب أمريكا الأول لكرة القدم "السيدات"، للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

كما توّج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2024؛ على هامش حفل "الكرة الذهبية"، في العاصمة الفرنسية باريس.

أنشيلوتي حصل على هذه الجائزة؛ بعد أن قاد ريال مدريد للتتويج بثلاثية "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي"، للموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وتوّجت النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي، متوسطة ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني "سيدات"، بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2024.

وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها أيتانا، على جائزة "الكرة الذهبية" للسيدات؛ حيث توّجت بها في العام الماضي 2023، كأفضل لاعبة في العالم أيضًا.