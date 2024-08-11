الإسباني بابلو گرانديز يعد بمنافسة الميناء على المراكز المتقدمة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ وعد مدرب الميناء الإسباني بابلو گرانديز، يوم الأحد، بأنه سيعمل على خلق فريق تنافسي في دوري نجوم العراق، مبيناً أنه يريد المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

وقال گرانديز، في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز، خلال تقديمه كمدرب للميناء في الموسم المقبل: "شاهدت معظم مباريات الموسم الماضي وبالحقيقة تفاجأت بالمستوى الذي قدمه هؤلاء الشباب لقد كانوا في قمة أدائهم".

وبين گرانديز: "لقد عملت على التعاقد مع محترفين على مستوى عالي ولاعبين دوليين بما يتناسب مع السقف المادي للفريق"، متابعاً "لقد أخترت الميناء لعراقته بين الأندية العراقية وسأعمل على خلق فريق تنافسي".

وأوضح أن "هناك لاعبين جيدين محترفين ومحليين نعمل على ضمهم للفريق بالفترة المقبلة"، مبيناً أن "طموحي هو المنافسة على المراكز المتقدمة ولكن كرة القدم لا يمكن أن تضمنها".

وختم بالقول: "أشكر جميع مشجعي نادي الميناء الذين لم يتوقفوا على تقديم رسائل الدعم لي منذ تسميتي مدرباً للفريق وانتظر اللحظات لأشاهدهم على المدرجات وسأُقدم كل شيء برفقة الكادر الفني لإسعاد الجماهير الوفية والخيرة".