الأزمة تتصاعد.. القوة الجوية يفك ارتباطه باتحاد كرة القدم

شفق نيوز/ علّق إدارة نادي القوة الجوية يوم الأربعاء، نشاطاته المرتبطة باتحاد الكرة العراقي، بعد قرار العقوبة التي عدتها قاسية على لاعبيه وجمهوره والنادي، بسبب احداث شغب خلال لقاء الكهرباء بالجولة 23.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقد اجتماع طارئ مساء اليوم لبحث تداعيات قرارات لجنة الانضباط لاتخاذ عدة قرارات "تخدم مصلحة النادي".

وكانت لجنة الانضباط أصدرت عقوبات صارمة بحق لاعبين وجمهور وغرامات مالية على النادي على خلفية الاعتداء على حكم لقاء الجوية والكهرباء مهند قاسم التي انتهت لصالح الكهرباء 3-2 ضمن الجولة 23 للدوري الممتاز، وتكسير الجمهور لمقاعد ملعب الشعب الدولي.