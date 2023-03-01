"الأزمة المستمرة".. استئناف الاتحاد العراقي تلغي "الانضباط" وتصدر قرارات جديدة بشأن مباراة الشرطة والقاسم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع مقررات لجنة الانضباط السابقة بشأن مباراة ناديي الشرطة والقاسم في الدوري الممتاز، فيما كشفت عن عقوبات جديدة بحق اداريين ولاعبين من نادي الشرطة ومدرب نادي القاسم وأحد لاعبي النادي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنةُ الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتمعت، وناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الشرطة الرياضي، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونية"

وأضاف البيان ان "بعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 18 في 15/2/2023 قررت اللجنة، إلغاء قرار لجنة الانضباط بالعدد 18 في 15 /2/2023".

كما قررت لجنة الاستئناف "معاقبة علي جويد الشحماني (عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة) بالإيقاف لمرحلة كاملة، وابتداءً من المرحلة الثانية من الموسم الكروي الحالي 2022/2023 من مرافقة الفريق، وبغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار حسب المادة 52 /4 و52/7 من لائحة الانضباط، بمعاقبة لاعب نادي الشرطة (علاء عبد الزهرة) بالايقاف مبارتين حسب المادة 50/5 من لائحة الانضباط، ومعاقبة السيد بلال حسين (إداري نادي الشرطة) بالايقاف مباراة حسب المادة 52/2 من لائحة لجنة الانضباط.

وبشان نادي القاسم فقد قررت اللجنة "معاقبة علي عبد الجبار (مدرب نادي القاسم) بالإيقاف لمرحلة كاملة، وابتداءً من المرحلة الثانية من الموسم الكروي الحالي 2022/2023 من مرافقة الفريق، وبغرامة مالية مقدارها مليوني دينار حسب المادة 52 /4 و52/7 من لائحة الانضباط، بمعاقبة لاعب نادي القاسم (مجتبى محسن عيال) بالايقاف بمباراة واحدة حسب المادة 50/3 من لائحة الانضباط.

وبينت اللجنة أنه "استناداً الى أحكام المادة 45/أ من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 تدفع الغراماتُ المفروضة على أي ناد أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعدُ خاسراً (3-0) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

وكانت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصدرت، في 16 شباط 2023، حزمة عقوبات بحق ناديي القاسم والشرطة الناشطين في الدوري العراقي الممتاز بعد مناقشة تقريري مشرف وحكم المباراة التي جرت بين الناديين في ملعب كربلاء الدولي يوم (2023/2/7) ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقررت اللجنة آنذاك معاقبة "علي جويد الشحماني" بالحرمان لمدة سنة من مرافقة الفريق ودخول الملاعب، وبغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، ومعاقبة "علي عبد الجبار" مدرب نادي القاسم بالحرمان لنهاية الموسم الحالي 2022/2023، ومنعه من التدريب إلى نهاية مدة عقوبته، وبغرامة مالية مقدارها مليونا دينار، ومعاقبة لاعب نادي الشرطة "علاء عبد الزهرة" مباراتين، ومعاقبة لاعب نادي القاسم "مجتبی محسن عيال" مباراة واحدة، ومعاقبة إداري نادي الشرطة "بلال حسين" من مرافقة الفريق لمباراة واحدة.

في حين هدد مدرب نادي القاسم الذي قدم استقالته من تدريب الفريق علي عبد الجبار عقب هذه الاحداث باللجوء الى دولة أخرى في حال رفض طلبه وعدم استجابة اتحاد الكرة لتظلمه ورفع العقوبة بحقه.