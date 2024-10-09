"الأزمة المالية" للأندية تنقل بطولة العراق للسباحة الطويلة من السليمانية إلى بغداد

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، يوم الأربعاء، تغيير مكان وتوقيت إقامة بطولة العراق للسباحة الطويلة من السليمانية إلى بغداد منتصف الشهر الحالي.

‏وقال هاشم الخزرجي نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قررت تأجيل انطلاق منافسات بطولة الأندية العراقية للسباحة الطويلة التي كانت مقررة إقامتها في بحيرة دوكان في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان يوم 14 من الشهر الحالي.

‏وأضاف الخزرجي، أن "الاتحاد قرر إقامة البطولة على نهر دجلة في العاصمة بغداد يوم 18 من الشهر الحالي بدلا من إقامتها في مدينة سليمانية منتصف الشهر الحالي".

‏وأشار إلى أن "سبب تغيير مكان إقامة البطولة هو اعتذار عدد كبير من الأندية للوضع المالي الصعب التي تمر بها مما يصعب عليها توفير أجور النقل والإقامة في السليمانية".

‏ولفت إلى أنه "بعد اجتماعات متواصلة للاتحاد تقرر الاستجاب لرغبة الأندية وإقامة البطولة في بغداد مع اجراء تغيير الموعد من أجل الاستعداد لاقامة البطولة في بغداد"