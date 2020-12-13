الأزمة المالية تعصف بدوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تحولت الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد في مختلف القطاعات ومنها الرياضة، إلى كابوس يهدد دوري كرة الصالات الممتاز، بعد انسحاب فريقين، ومن المرجح انسحاب فرقاً أخرى بسبب تفاقم المشاكل المالية.

واليوم منّي نادي شهربان الرياضي من محافظة ديالى، بخسارة ثالثة في الدور الخامس لدوري كرة الصالات الممتاز، امام نادي الجيش في المباراة التي اقيمت على قاعة المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال رئيس نادي شهربان، لطيف خلف كجان، لوكالة شفق نيوز، ان فريقه خسر أمام الجيش بهدف مقابل ثلاثة أهداف، وهي الخسارة الثالثة في مسيرة الفريق وتجمد رصيده عند النقطة الرابعة.

إلا أن كجان، حمّل الحكام جزء من مسؤولية الخسارة، وفي الوقت نفسه أقرّ بضياع جملة كبيرة من الفرص من قبل نادي شهربان، وغياب الحظ أيضاً، على حد تعبيره.

ولفت الى ان الفريق في تحسن تدريجي جيد رغم الصعوبات المالية التي يواجهها خلال مسيرته في دوري الصالات الممتاز.

وبعيداً عن خسارته فريقه، قال كجان، ان الضائقة المالية التي تمر بها النوادي الرياضية دفعت فريقيّ الحشد والميناء الى الانسحاب من دوري الصالات، وذلك لقلة الدعم، مرجحا انسحاب فرقاً اخرى وتناقص عدد فرق الدوري الممتاز من 18 الى 14 فريقا او اقل بعد تفاقم المشاكل المالية.

وكانت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، قدم أصدرت اليوم، حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم 2020-2021، بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية.

وأعلنت لجنة كرة الصالات في تطبيعية اتحاد الكرة، الخميس الماضي (2020-12-10) عن انسحاب فريقي الحشد الشعبي والميناء من منافسات الدوري الممتاز للصالات.

وقال المسؤول الإعلامي لخماسي الصالات لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار الانسحاب جاء بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الناديان.