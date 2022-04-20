الأزمة المالية تسير نحو إقصاء نادي النجف من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، علي هاشم، يوم الأربعاء، أن الإدارة تفكر حالياً بتجميد عمل النادي والانسحاب من الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب الضائقة المالية وعدم امتلاكها الاموال اللازمة.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، ان "نادي النجف مرتبط مالياً بإدارة مطار النجف الدولي ويحمل شعار المطار منذ العام 2015 وبدعم مادي سنوي مقداره مليون دولار، وهذا المبلغ كان يسد حاجة النادي للتعاقد مع اللاعبين".

وأضاف "منذ العام 2019 وتحديداً منذ استلام الادارة الحالية المسؤولية، توقفت إدارة المطار عن دعم النادي، باستثناء مبلغ 250 الف دولار تحصلت عليها إدارة النادي وبعدها توقف الدعم المالي".

وأشار إلى أن "إدارة المطار خلال السنتين الاخيرتين منحت إدارة النادي مبلغ 100 الف دولار فقط على دفعتين، في حين أن للنادي حق على المطار مقداره مليونين و500 الف دولار غير مستلمة حتى الان".

وبين هاشم ان "النادي لا يملك سوى مبالغ ايجار المحلات التي لا تغطي الا مصاريف سفرات الفريق وتجهيزات اللاعبين ورواتب موظفي النادي، وهناك تلكؤ كبير من أغلب اصحاب المحلات في دفع ايجاراتهم التي هي اصلاً ايجارات رمزية".

واكد ان "ما يمر به النادي ليس تقصيراً من طرف الإدارة بل هو إخلال بالاتفاق من قبل ادارة المطار".

وبشأن ما أعلن عنه مدرب فريق النجف حسن أحمد بشأن إيقاف تدريبات الفريق بسبب عدم تسديد الاستحقاقات المالية للكادر التدريبي واللاعبين، اوضح هاشم "اللاعبون والجهاز الفني لهم كل الحق بالتوقف عن التدريبات وانا معهم بذلك، فكيف بإمكانهم العيش وتمشية أمور حياتهم اليومية، اذاً لابد ان تكون هناك وقفة حقيقية للمسؤولين من اجل دعم النادي".

وعن دعوات جماهير فريق النجف للتظاهر ضد إدارة النادي، قال هاشم "من حق جمهور النجف التظاهر لكن يجب ان يعلموا ان التقصير ليس من الادارة بل سببه الازمة المالية".

وتابع بالقول "بالنسبة ليّ قدمت طلباً الى الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي للمساعدة في اطلاق استحقاق النادي من مبلغ المليوني دولار وايضا مبلغ 200 مليون من المطار لتمشية امور الفريق خلال هذه الفترة وتم تسليمه الكتاب باليد بجهود النائب عبد الهادي الحسناوي الذي هو الاخر يتحرك بكل الاتجاهات لتوفير مبالغ مالية، وكذلك محافظ النجف ماجد الوائلي اكمل الطلب وسلمناه الامين العام لاتخاذ الاجراءات السريعة لانقاذ الموقف".

واضاف ان "اللاعبين متواجدون بالملعب ويواصلون تدريباتهم، ومهما كانت قراراتهم فانهم محقون ولهم كل الحق بما يتخذون من قرار، لاسيما بعد ان وصلت الامور الى طريق صعب"، مشددا ان "هذا النادي العريق يحتاج الى وقفة حقيقية وداعمين حقيقيين ينتشلونه من هذه الازمة المالية".

وختم هاشم بالقول، ان "ادارة النادي عملت بكل الاتجاهات ولم تقصر لكن مبالغ وعقود اللاعبين اكبر من قدرتها وبالرغم من ذلك ففي حال توفر سبل الاستمرار للفريق فانه سيكون قريباً جداً من المربع الذهبي وهذا الامر يحسب للاعبين والكادر التدريبي والادارة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدرب فريق نادي النجف لكرة القدم، حسن أحمد، عن تعليق تدريبات الفريق احتجاجاً على عدم تسلم اللاعبين والكادر التدريبي مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.