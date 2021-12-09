الأزمة المالية تدفع نادي الشرقاط للانسحاب من دوري الكرة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرقاط الرياضي، يوم الخميس، عن الانسحاب رسمياً من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المؤهل للدوري العراقي الممتاز، بسبب الضائقة المالية.

وكان من المقرر أن يخوض فريق الشرقاط مباراة مع فريق البيشمركة في الساعة الثانية من ظهر اليوم، إلا أنه اعتذر عن الحضور إلى ملعب المباراة، ليعلن حكم المباراة خسارة الشرقاط بنتيجة 3-0 لعدم الحضور.

بدوره قال رئيس نادي الشرقاط، ضمير عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز؛ "قررنا الانسحاب من منافسات دوري الدرجة الاولى بشكل نهائي بسبب الضائقة المالية للنادي في الظرف الراهن".

واضاف ان ادارة النادي "ناشدت المسؤولين في المحافظة وسلكنا كل الطرق ولم نجد الحلول، فأجبرنا على اتخاذ قرار الانسحاب".

وبعث عبد الرزاق رسالة عتب على كل من يمتلك الحلول للنادي ولم يبادر بدعمه، لاسيما وان لعبة كرة القدم تعد المتنفس الوحيد لأبناء قضاء الشرقاط.