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الأزمة المالية تدفع الزوراء للتمسك بلاعبيه.. ومخاوف من هجرة "النجوم"

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-23T17:41:40+0000
الأزمة المالية تدفع الزوراء للتمسك بلاعبيه.. ومخاوف من هجرة "النجوم"

شفق نيوز/ نفى مدرب فريق نادي الزوراء راضي شنيشل، يوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تفاوضه لاستقدام لاعبين جدد قبل نهاية الموسم، محذرا في الوقت نفسه من هجرة نجوم الفريق بسبب الازمة المالية. 

وأضاف شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "جميع اللاعبين متفضلين ببقائهم مع الزوراء في ظل الازمة المالية"، منوها إلى أن "أغلب اللاعبين اكملوا الموسم بنصف عقودهم، وعلي ان اقبلهم جميعاً على مستوياتهم الحالية". 

وأشار إلى أن "فريق نادي الزوراء افضل فريق قدم مستوى في الدوري هذا الموسم رغم الكبوات"، معتبرا بأن "الجماهير سترأف بهؤلاء اللاعبين إذا استمرت الازمة المالية الموسم القادم". 

وتابع شنيشل بالقول، "لحد الان لم أفاوض أي لاعب للتعاقد معه للموسم المقبل منتظراً انتهاء مباراة اربيل"، مردفا "وضعنا خطة لاستقطاب لاعبين بأقل قيمة مالية لتفادي الازمة المالية التي القت بظلالها على الفريق".

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