الگرمة وديالى يخطفان بطاقتي التأهل لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ خطف فريق الكرمة، يوم الجمعة، البطاقة المؤهلة الاولى الى دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد فوزه على الرمادي.

وفاز فريق الگرمة على ضيفه فريق الرمادي بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الأدوار النهائية للدوري الممتاز المؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024 - 2025.

وجرت المباراة على ملعب زاخو وهو الملعب الافتراضي للگرمة، وبهذه النتيجة خطف الكرمة بطاقة التأهل الاولى لدوري النجوم لكرة القدم.

في حين تمكن فريق ديالى من خطف البطاقة المؤهلة الثانية الى دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد فوزه على الاتصالات بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الأدوار النهائية للدوري الممتاز المؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024 - 2025.

وفاز فريق ديالى على ضيفه فريق الاتصالات بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب ديالى في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وبهذه النتيجة خطف ديالى بطاقة التأهل الثانية لدوري النجوم لكرة القدم الى جانب الكرمة.