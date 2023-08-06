الگرمة" بطلاً لدوري الدرجة الثانية بفوزه على غاز الشمال بركلات الترجيح"

شفق نيوز/ توج فرق الگرمة بطلاً لدوري الدرجة الثانية بعد فوزه على غاز الشمال بفارق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

واحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لتحديد بطل دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، والتي تجمع غاز الشمال من كركوك والكرمة من محافظة الأنبار.

يذكر ان الفريقين تأهلا الى دوري الدرجة الاولى بغض النظر عن نتيجة اليوم ،لكن المباراة كانت لتحديد صاحبي المركز الاول والثاني.