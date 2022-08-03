"الأركيلة" تشعل خلافا بين مدرب ناشئة العراق وعضو في اتحاد الكرة 

شفق نيوز/ اتهم مدرب منتخب ناشئي العراق حسن كمال، يوم الأربعاء، عضو في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، بإبعاد لاعبي ديالى من المنتخب، بسبب تدخين "الأركيلة"، فيما اعتبر عضو الاتحاد اتهامات حسن كمال "معيبة" وعارية عن الصحة وتنم عن أهداف انتقامية.

وقال المدرب حسن كمال، في برنامج رياضي على قناة العهد الفضائية، إن "منتخب الناشئين عانى إرباكات إدارية وتقلصت قائمة السفر الأخيرة إلى أحد المعسكرات التدريبية في تركيا، من 35 لاعباً إلى 19 لاعباً"، متهماً في الوقت نفسه، مشرف منتخب الناشئين خلف جلال، بإبعاد اثنين من لاعبي منتخب الناشئين من سكان ديالى بسبب تدخينهم النركيلة".

بدوره، رد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، والمشرف على منتخب الناشئين، خلف جلال، على اتهامات حسن كمال بالقول إن "اتهامات حسن كمال لي عارية عن الصحة، وإنه هو من أعد قائمة منتخب الناشئين وبتوقيع الجهاز الفني"، مؤكداً أن "قائمة حسن كمال جاءت خالية من أي لاعب من محافظة ديالى".

واعتبر جلال في حديثه لوكالة شفق نيوز"، اتهامات حسن كمال "انتقامية" ردا على إقصائه من تدريب منتخب الناشئين، ويسعى لخلط الأوراق وإثارة الشارع الرياضي ضد الاتحاد الكروي"، مجددا تأكيده بالقول "ليس من صلاحياتي إبعاد أي لاعب عن منتخب الناشئين وهي صلاحيات مدرب ولم أبعد لاعباً من ديالى كما يدعي، وفقا للقائمة والوثائق التي تثبت افتراءات حسن كمال".

وخرج منتخب العراق للناشئين من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن، أواخر حزيران الماضي، بعد خسارته من لبنان بهدف نظيف في الدور نصف النهائي.

وعلى وقع الإقصاء من البطولة برر حسن كمال في حديث صحفي الإخفاق إلى وجود عقبات منها سوء أرضية الملعب الرسمي الذي احتضن مباريات على مستوى عالٍ، وضعف الإعداد رغم الدخول بمعسكر في تركيا خاض خلاله مباراة واحدة فقط مع شباب أنطاليا.

ويرى كمال، أنه المدرب الوحيد الذي ألغى تزوير أعمار اللاعبين في منتخبات الفئات العمرية، وأن منتخب الناشئين هو أول منتخب عراقي خالٍ من التزوير، رغم تعرضه لتهديدات وضغوط لكنه مع الجهاز الفني المساعد لم يتراجعوا عن مبدأهم هذا، حسب قوله.