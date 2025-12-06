الأردن يهزم الكويت بثلاثة ويتأهل الى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العرب

شفق نيوز - بغداد/ الدوحة

تمكن منتخب الاردن من التأهل الى الدور الربع النهائي بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 3 - 1 ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وجرت المباراة اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي في قطر ، عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الأردن بهدف دون مقابل لمنتخب الكويت، جاء الهدف في الدقيقة الـ 17 عن طريق اللاعب مهند محمود ابو طه.

في الشوط الثاني أضاف منتخب الأردن هدفه الثاني في الدقيقة الـ 49 عن طريق سعد الروسان، وقلص منتخب الكويت النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة الـ 84 عبر اللاعب يوسف ناصر السلمان، ومن ركلة جزاء سجل الاردن هدفه الثالث في الدقيقة الـ 90+7 عن طريق علي علوان.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس العرب FIFA قطر 2025.