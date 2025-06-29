الأردن ينسحب أمام إسرائيل في منافسة رياضية ضمن كأس العالم

شفق نيوز – متابعة

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، يوم الأحد، منتخب الأردن للشباب تحت 19 عاماً خاسراً لرفضه خوض المباراة أمام إسرائيل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان، أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأردني لكرة السلة بعدم المشاركة في مباراة إسرائيل والأردن ضمن كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة 2025، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد.

ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الدولي عدم إقامة المباراة، وسيتم اعتبار الأردن خاسراً لصالح إسرائيل.

وأصبحت فرصة منتخب الأردن ضعيفة في تجاوز دور المجموعات بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الدومنيكان بنتيجة 69/ 79 قبل الانسحاب أمام إسرائيل.

ويختتم منتخب الأردن مشواره في دور المجموعات بملاقاة نظيره السويسري.