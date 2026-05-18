الأردن يستدعي محترفي الدوري العراقي وتيميروف يغيب عن أربيل

شفق نيوز- بغداد

ضمت القائمة الأولية لمنتخب الأردن لكرة القدم، التي أعلنها الاتحاد الأردني استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، عدداً من اللاعبين المحترفين في الدوري العراقي.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون الأردنيون قريباً بالمعسكر التدريبي لمنتخبهم تحضيراً للبطولة، وهم مهند أبو طه من نادي القوة الجوية، ومحمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة من نادي الكرمة، وعبد الله نصيب وعامر جاموس من نادي الزوراء.

في المقابل، سيغيب هداف الدوري العراقي حتى الآن، والمرشح الأبرز لنيل اللقب، الأوزبكي شيرزود تيميروف، عن المباراة المهمة لفريقه أربيل أمام الشرطة في الجولة الـ36 المقررة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب التحاقه بمعسكر المنتخب الأوزبكي بعد استدعائه رسمياً لتمثيل منتخب بلاده.

ويتصدر تيميروف قائمة الهدافين بعد الجولة الـ35 برصيد 28 هدفاً، مقترباً من حسم اللقب رغم بقاء جولة واحدة، فيما يأتي أقرب منافسيه، لاعب الموصل علاء الدين دالي، برصيد 19 هدفاً.

وعلى صعيد الدوري، يتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، يليه الشرطة بـ76 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ70 نقطة بعد نهاية الجولة الـ35، يليه الزوراء رابعاً برصيد 66 نقطة، ثم الطلبة خامساً برصيد 62 نقطة، فالكرمة سادساً بـ58 نقطة.