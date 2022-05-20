الأردن يجهز سلة العراق لتصفيات آسيا المقررة في فلسطين

شفق نيوز / غادر المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، متوجهاً للعاصمة الأردنية عمّان، للإقامة بمعسكر تدريبي هناك استعداداً لتصفيات آسيا المقررة في فلسطين.

وقال رئيس الاتحاد، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مواجهات ودية عدة، قبل انطلاق البطولة، وذلك للوقوف على مستويات وجاهزية الفريق وخلق روح الانسجام بين اللاعبين".

وأوضح العميدي، أن "المنتخب سيتوجه بعد المعسكر الأردني إلى فلسطين لخوض التصفيات المرتقبة".

وسيخوض منتخب سلة العراق، مباراتين الأولى أمام الكويت في الثاني من حزيران المقبل، والثانية أمام أصحاب الأرض المنتخب الفلسطيني في الرابع من حزيران المقبل.

وكشف العميدي، عن وفد المنتخب المغادر لعمان الذي تألف من (خالد نجم رئيس الوفد مديراً للمنتخب، ومدرب المنتخب محمد النجار، ومساعده المدرب عقيل نجم، ومدرب اللياقة تونكاي، والمعالج نبي كرفان، والإداري نجم عبد الله).

أما اللاعبين، فهم كل من (علي مؤيد، وإيهاب حسن، وكرار جاسم، وعبد الله مجيد، وفريد رعدي، وحسان علي، ومحمد صلاح، ومحمد أمين عبد الخالق، ومراد علي، ونورس ضرار، وجاسم محمد، ودي ماريو مايفيلد).