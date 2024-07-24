الأرجنتين يتعادل بصعوبة مع المغرب في افتتاح أولمبياد باريس

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المغربي بالوقت القاتل بنتيجة 2-2، يوم الأربعاء، في افتتاح منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب بهدف متأخر سجله سفيان رحيمي بعد عمل جماعي رائع، في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء السويدي ركلة جزاء للمغرب نفذها بنجاح اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة 50، وقلص الأرجنتين النتيجة بتسجيله هدفاً في الدقيقة 68 عن طريق البديل سيميوني، وسجل الأرجنتين هدف التعديل في وقت قاتل بالدقيقة 90+16.

ويلعب منتخبا المغرب والأرجنتين في المجموعة الثانية بمنافسات كرة القدم (رجال) في أولمبياد باريس 2024، التي تضم أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.