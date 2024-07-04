الأرجنتين والإكوادور في مباراة نارية وشكوك حول مشاركة ميسي

شفق نيوز/ تخوض الإكوادور اختبارًا صعبًا، أمام الأرجنتين حاملة اللقب عندما يتواجهان في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتساوت الإكوادور مع المكسيك في عدد النقاط برصيد أربع نقاط بعد تعادل الفريقين في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الثانية من دون أهداف لكن فريق المدرب سانشيز ضمن مكانا في دور الثمانية بفضل تفوقه في فارق الأهداف.

وتنطلق منافسات ربع النهائي فجر الجمعة المقبل بمواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنافسه الإكوادور.

وتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية على حساب المكسيك.

بدوره، قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة القائد ليونيل ميسي أمام الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا 2024، غدا الجمعة، على ملعب (إن.آر.جي) في هيوستون.

ولم يشارك ميسي، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام تشيلي، في آخر مباريات دور المجموعات ضد بيرو والتي غاب عنها سكالوني أيضا بعد قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" بإيقافه مباراة واحدة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بعد تدريب ميسي مع الفريق: "سننتظر بضع ساعات ونتخذ القرار، يوم آخر هو الأفضل دائما، سنقرر على أساس الرد الذي نحصل عليه اليوم.

"سنحاول الدفع به، وإذا لم نفعل سنحاول العثور على أفضل شيء للفريق. سأتحدث معه وأعتقد أنه من العدل أن يأخذ وقته ويتدرب بقدر ما يستطيع".

وأشار سكالوني: "الإكوادور فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين ومدربا جيدا. إنهم أحد أفضل المنتخبات في كوبا أمريكا. لديهم فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن البطولة القارية أثبتت أنها رفيعة المستوى ولا يوجد مرشحون للفوز باللقب.

وتابع: "يمكن لأي فريق أن يصل بسهولة للنهائي وينافس مع الأفضل في العالم، مباراة كولومبيا والبرازيل كانت مرتفعة المستوى جدا، كما أن أوروغواي تقدم أداء جيدا للغاية وهذا ليس مفاجئا".

ولم ينجح ميسي بعد في هز الشباك بالنسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، في حين يتصدر زميله لاوتارو مارتينيز قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور

تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور، فجر يوم الجمعة 5 يوليو/ تموز، الساعة الرابعة بتوقيت بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور

لن تبث أي قناة ناطقة باللغة العربية تلك المباراة، ولكن سيتم إذاعتها على القنوات التالية:

ANT 1 (Greece)

Sport TV2 Portugal

Premier Sports 1 HD

QazSport

L'Equipe TV