الأرجنتين تكتفي بالتعادل مع باراغواي في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ اكتفت الأرجنتين بالتعادل 1-1 مع ضيفتها باراغواي الجمعة ضمن مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل للمنتخب الباراغواياني آنخل روميرو (22 من ركلة جزاء) في حين وقّع نيكولاس غونزاليز هدف نظيره الأرجنتيني (41).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتاً في حين بات رصيد باراغواي 5 نقاط في المرتبة الرابعة مؤقتاً أيضاً.

وهو التعادل الأول للـ"تانغو" ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعدما حقق انتصارين على كل من الإكوادور في المرحلة الافتتاحية (1-0) ثمّ بوليفيا في "لا باز" بالذات (2-1).

في المقابل حقق منتخب باراغواي تعادله الثاني بعدما اقتسم النقاط مع بيرو في المرحلة الأولى 2-2 قبل أن يفوز على فنزويلا 1-0.