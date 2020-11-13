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الأرجنتين تكتفي بالتعادل مع باراغواي في تصفيات كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-13T04:50:10+0000
الأرجنتين تكتفي بالتعادل مع باراغواي في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ اكتفت الأرجنتين بالتعادل 1-1 مع ضيفتها باراغواي الجمعة ضمن مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل للمنتخب الباراغواياني آنخل روميرو (22 من ركلة جزاء) في حين وقّع نيكولاس غونزاليز هدف نظيره الأرجنتيني (41).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتاً في حين بات رصيد باراغواي 5 نقاط في المرتبة الرابعة مؤقتاً أيضاً.

وهو التعادل الأول للـ"تانغو" ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعدما حقق انتصارين على كل من الإكوادور في المرحلة الافتتاحية (1-0) ثمّ بوليفيا في "لا باز" بالذات (2-1).

في المقابل حقق منتخب باراغواي تعادله الثاني بعدما اقتسم النقاط مع بيرو في المرحلة الأولى 2-2 قبل أن يفوز على فنزويلا 1-0.

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